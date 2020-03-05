В Киеве на станции метро "Академгородок" появился 4G-интернет
С сегодняшнего дня на станции метро "Академгородок" доступен 4G-интернет, пишет ЭП.
Интернет-услуги будут предоставлять три мобильных оператора – "Киевстар", Vodafone и lifecell.
"Академгородок" стал первой станцией метро, на которой появился высокоскоростной мобильный интернет.
Запуск 4G стал возможным благодаря договору сервитута между операторами и КП "Киевжилспецэксплуатация": теперь они могут модернизировать часть оборудования на станции.
Для запуска интернета на всех станциях депутаты Киевгорсовета должны принять решение о плате за доступ телеком операторов к инфраструктуре города.
Ранее в КГГА говорили, что в марте 2020 года 4G должен появиться также на ст.м. Житомирская, Святошин, Сирец, Дорогожичи, Героев Днепра, Минская и Оболонь.
К концу этого года и началу следующего скоростной интернет обещают провести на все остальные станции и тоннели.
Как ранее сообщал Фокус:
- Мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell договорились о перераспределении радиочастот в диапазоне 900 МГц.
- Правительство подписало меморандум с операторами мобильной связи по покрытию всей территории Украины сетью мобильного интернета.