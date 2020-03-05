Зеленский призвал украинцев меньше ездить за границу из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Новые Санжары призвал украинцев меньше путешествовать за границу из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"По сравнению со многими странами Европы у нас наименьшее количество этих случаев (инфицирования людей коронавирусом, – ред), и мы это контролируем", – сказал Зеленский.

По его словам, в Украине есть много мест, где "можно нормально отдохнуть, пока эта история не завершится".

Как ранее сообщал Фокус:

5 марта на брифинге в Новых Санжарах замглавы МОЗ, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.