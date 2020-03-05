Новый министр оправдался перед "Слугами" за поддержку Порошенко, – СМИ

Новый министр Кабинета министров Олег Немчинов, который голосовал за Петра Порошенко на выборах 2019 года, а также писал посты в поддержку пятого президента, пришел на заседании фракции "Слуга народа", чтобы объяснить свою политическую позицию.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники во фракции.

"На фракции министр Кабинета министров Немчинов перед всей фракцией объяснял свою политическую позицию во время предвыборной кампании", – сказал изданию один из депутатов.

Издание также отмечает, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что Олега Немчинова на заседании фракции якобы заставили публично объясняться о своих постах в Facebook.

"Я сожалею, что постил неправду о "Слуге Народа" и Зеленском. Все факты о Зеленском были распространены из недостоверных источников. Когда я узнал Зеленского лично - изменил кардинально мнение", – передал Качура слова министра Кабмина.

Издание Страна пишет, чиновник якобы открыто признался, что "был за Порошенко", и выразил готовность "работать на результат".

Также сообщается, что на этом заседании депутат Александр Дубинский поднял вопрос, чтобы в Кабмине оставили Дмитрия Дубилета, место которого занял Немчинов.

Напомним, Немчинов довольно хорошо знаком с премьером Денисом Шмыгалем, поскольку как и глава правительства родился и долгое время работал во Львове.

Еще в студенческие времена принимал активное участие в политической деятельности города. В частности, был одним из координаторов львовской молодежной ячейки "Наша Украина", позже работал на разных должностях во львовском городском и областном советах. Затем переехал в Киев, где работал госсекретарем Министерства молодежи и спорта, вплоть до его объединения с Минкультом.

Как ранее сообщал Фокус:

Вчера, 4 марта, Рада проголосовала за отставку старого Кабмина и назначение нового во главе с премьером Денисом Шмыгалем.