Трое украинских военнослужащих были ранены на Донбассе

5 марта боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил штаб ООС.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи населенного пункта Авдеевка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" совершено девять обстрелов: рядом с Зайцево, Новотошковским, Орехово, Новозвановки и Луганским.

Кроме этого, за прошедшие сутки совершен провокационный обстрел участка разведения №3 из стрелкового оружия. Пострадавших нет. Ответный огонь украинские защитники не открывали.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще двое – боевые поражения.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.

Как ранее сообщал Фокус: