Трое украинских военнослужащих были ранены на Донбассе
5 марта боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил штаб ООС.
Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи населенного пункта Авдеевка.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" совершено девять обстрелов: рядом с Зайцево, Новотошковским, Орехово, Новозвановки и Луганским.
Кроме этого, за прошедшие сутки совершен провокационный обстрел участка разведения №3 из стрелкового оружия. Пострадавших нет. Ответный огонь украинские защитники не открывали.
В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще двое – боевые поражения.
С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 марта боевики совершили шесть обстрелов, в результате четверо украинских военнослужащих были ранены.
- 24 февраля контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 марта 2020 года переходят на весенний график.
- В июле на территории КПВВ "Майорское" пиротехники обнаружили более 10 взрывоопасных предметов.