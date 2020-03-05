На Донбассе боевики обстреляли один из участков разведения сил

За минувшие сутки ранения получили четверо военнослужащих

4 марта боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщил штаб ООС.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Крымским, Орехово, Мироновским, Шумы и Майским.

Кроме этого, за прошедшие сутки они дважды совершили провокационный обстрел участка разведения №3 (возле Богдановки), применив стрелковое оружие. Ответный огонь украинские защитники не открывали.

В результате обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С началом суток 5 марта боевики огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.

Как ранее сообщал Фокус: