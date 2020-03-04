На Донбассе есть опять погибший и раненые

Обстрелы велись из минометов и стрелкового оружия

3 марта боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил штаб ООС.

Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": возле Широкино, Зайцево, Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрел был воде Луганского.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро получили ранения.

С начала суток 4 марта боевики огневой активности не проявляли.

Как ранее сообщал Фокус: