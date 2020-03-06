Шмыгаль о воде в Крым: подавать нужно, но нет технической возможности

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым – это Украина. Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Там живут украинцы, мы не не давать воду украинцам".

Он добавил, что Крым – это Украина, а оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут. Хотя по международной практике оккупант несет ответственность за обеспечение условий для жизни населения на оккупированной территории.

Однако после эфира Шмыгаль опубликовал сообщение в Facebook, где сказал, что правительство Украины не может подавать воду в Крым до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины.

"Формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы. Например, вопрос подачи воды в Крым. В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим помогать этим людям. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Но по техническим причинам разделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно. Этот тезис потерялась в шуме студии. Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не имеем технической возможности делать это до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", – написал премьер.

Напомним, 12 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на контроль Украины над границей на Донбассе. Однако уже потом заявил, что это его личная позиция, сказанная в ответ на вопрос ведущего.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Крым не может быть объектом каких-либо разменов.

Комитет Верховной Рады по правам человека считает невозможной поставку воды в аннексированный Крым до его деоккупации.

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