На Донбассе БМП подорвалась на мине: один боец погиб, трое ранены

В районе проведения операции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское в Луганской области в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве погиб один военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Трое получили минно-взрывные травмы.

"В результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью", – сказано в сообщении.

Пострадавших доставили в военно-медицинское заведение, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Как ранее сообщал Фокус: