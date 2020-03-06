В списке на обмен пленными есть 86 крымских татар, – Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что Украина включила в список будущего обмена пленными 86 незаконно заключенных крымских татар.

Об этом сообщает Укринформ.

По ее словам, в списке есть крымские татары, которые находятся на разных стадиях уголовного преследования.

"В нем 86 крымских татар, в том числе и те, кто находится на различных стадиях уголовного преследования: или только осужденные и те, которые отбывают наказание, или же граждане, которые отбыли наказание и находятся в ограничительных условиях", – говорит Денисова.

Она отметила, что обмен – это такое мероприятие, подготовка к которому требует тишины, поэтому то, что касается списка, требует осторожности.

"Он (список – ред.) существует. Я могу сказать только за тот, который формируется в нашем офисе. Это 115 человек, граждане Украины, которые находятся в местах несвободы на территории Российской Федерации и в оккупированном Крыму", – говорит Денисова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подготовила и передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце января президент Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся в ОРДЛО и России.

Бывший глава МИД Вадим Пристайко говорил, что этот обмен может быть "очень большим, массовым обменом", в котором "найдется место для подавляющего большинства крымских татар".