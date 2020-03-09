Премьер утвердил новый план по противодействию коронавирусу в Украине
В понедельник, 9 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает правительственный портал по итогам заседания антикризисного штаба по противодействию распространения в Украине коронавируса.
Так, по поручению премьера, профильные ведомства должны пересмотреть запасы госрезерва на предмет обеспечения населения средствами индивидуальной защиты с учетом трехмесячной потребности.
Объем, необходимый для пополнения госрезева, должен быть определен до 11 марта.
Минфин и МОЗ также до 11 марта должны выдвинуть предложения по увеличению финансирования для закупки лабораторными центрами МОЗ изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для подтверждения коронавируса.
"Премьер-министр поручил представить информацию об отечественных производителях индивидуальных средств защиты и выяснить, способны ли они обеспечить спрос населения и медучреждений на индивидуальные средства защиты", – говорится в сообщении.
Главе АМКУ было поручено обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов в розничной торговле средствами защиты. Минздрав должен разработать план по реагированию на вспышки и донести его до местных органов власти, а также отработать вопрос по созданию сети центров по контролю и профилактике заболеваний.
Медицинским работникам и Госпогранслужбы поручили досматривать всех, кто прибывает в Украине из-за границы, а также через контрольно-пропускные пункты с временно оккупированными территориями на Донбассе.
В пунктах пропуска поручено обеспечить дежурство реанимационных и медавтомобилей.
Как ранее сообщал Фокус:
- Минздрав обнародовал статистику по состоянию на 9 марта. В стране официально зарегистрирован всего один случай заражения вирусом.
- 9 марта в мире общее число инфицированных достигло 108,568 тыс. человек, увеличившись за прошедшие сутки больше чем на 3,5 тыс. случаев.
- По меньшей мере 21 человек заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Grand Princess, который находится у берегов США.
- На борту лайнера находятся 3,5 тысячи человек – граждане 54 стран мира, в том числе и 49 украинцев.
- В целях борьбы с коронавирусом в Италии закрыли на въезд и выезд с 8 марта по 3 апреля всю Ломбардию и еще 14 провинций. Карантин затронул около 16 млн человек.