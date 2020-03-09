Гражданин Гвинеи-Бисау пытался провезти через границу 1500 пачек сигарет, – ГПСУ

Гражданин Гвинеи-Бисау, который представил дипломатический паспорт, пытался провезти через украинскую границу в пункте пропуска "Тиса" около 1500 пачек сигарет с украинскими акцизными марками. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Дипломат направлялся в Венгрию на автомобиле Audi с немецкими номерами. Во время проведения контрольных операций у пограничного наряда возникли сомнения относительно законности намерений иностранца.

Машину направили на углубленную проверку, во время которой были найдены тайники в заднем бампере и сидениях. Там находилось около 1500 пачек сигарет с украинскими акцизными марками.

Чтобы добраться до тайников, правоохранителям пришлось демонтировать декоративную обшивку и дополнительные каркасы, под которыми замаскировали табачные изделия.

Сейчас пограничники подсчитывают точное количество выявленных сигарет и устанавливают все обстоятельства дела.

Республика Гвинея-Бисау – это небольшое государство в Западной Африке, расположенное на берегу Атлантического океана между Сенегалом и Гвинеей.

Как ранее сообщал Фокус:

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