В Украину не пустили члена партии "Единая Россия"

В аэропорту "Жуляны" пограничники отказали во въезде в Украину гражданину России и члену политической партии "Единая Россия", который прилетел в украинскую столицу из Минска.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

В ходе дополнительной проверки выяснилось, что данное лицо является членом политической партии "Единая Россия", представителем общественного совета при ГУ МВД РФ в г. Ногинск, имеет знаки отличия от Президента и Госдумы РФ, Московской областной думы, МИД и силовых структур, в частности, медаль "За возвращение Крыма".

"Очередного "путешественника", который планировал посетить наше государство, остановили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев". Иностранец, гражданин России, прилетел вчера рейсом из Минска в аэропорт "Жуляны". Во время мероприятий пограничного контроля россиянин 1965 года заявил, что прибыл в личных целях, а также провести переговоры по добыче гранита. Кроме того, он сообщил, что является гендиректором одного из литейно-механических заводов в РФ", – говорится в сообщении.

Россиянину запретили ему посещать Украину сроком на три года. Также о нем сообщили в СБУ. В тот же день гражданина РФ вернули обратным рейсом в Минск.

Как ранее сообщал Фокус:

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