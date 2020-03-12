Сутки на Донбассе: получил ранение боец ВСУ
В течение прошлых суток, 11 марта, боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с населенным пунктом Пески – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку от Гнутово – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
С началом текущего периода боевики огневой активности не проявляли.
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