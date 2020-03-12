Запуск связи 4G на всех станциях киевского метро стал реальным

Связь 4G на всех станциях киевского метрополитена могут развернуть уже через несколько месяцев. Это стало возможным благодаря принятому 12 марта решению Киевского городского совета, сообщил его секретарь Владимир Прокопив.

Суть решения в том, что оно позволяет операторам мобильной связи легально платить городу за пользование коммунальной инфраструктурой метрополитена. Без такого решения были бы возможны судебные иски.

В Киевсовете ранее заявляли, что принятие соответствующего решения позволит операторам завершить полное покрытие станций метрополитена за несколько месяцев.

Первый раз этот вопрос Киевсовет рассматривал в феврале, тогда принятие решения отложили.

Напомними, запуск 4G в киевском метрополитене состоялся 5 марта. Первой станцией стала "Академгородок". По плану, 4G будет продвигаться от крайних станций метро к центру. В первую очередь новая связь появится на станциях "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

Суммарная стоимость инвестиций для запуска 4G в киевском метро от трех мобильных операторов Украины составляет $20 млн. Тендер на строительство сети 4G в метро выиграла китайская Huawei.

Как ранее сообщал Фокус: