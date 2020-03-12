В Киев прилетел самолет из Милана. Активист говорит, "половина пассажиров кашляет"

В Киев из Милана прилетел самолет МАУ PS 312. С подозрением на коронавирус забрали троих пассажиров.

Прямую трансляцию с места событий в Facebook ведет активист Антон Гура.

По его словам, "половина самолета кашляет, многие с температурой".

По прилету в Киев, в Борисполь врачи всех осмотрели и не обнаружили симптомов коронавируса.

Но после того, как "поднялся кипиш", врачи все же забрали в больницу троих человек. Все они – инострацы.

Всех остальных пассажиров просто отпустили.

По словам Гуры, в целом на борту было около 186 человек, из них приблизительно 90 – иностранцев (египтяне, индусы и др.). Многие пили жиропонижающие препараты.

Также активист добавил, что при посадке никому не проводили скрининг – всех просто пригласили на свои места в самолет.

При этом, по его словам, у многих заходивших в салон, были красные глаза и сильное потоотделение.

Как ранее сообщал Фокус:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 12 марта, общее число инфицированных COVID-19 в мире достигло 124 825 человек.