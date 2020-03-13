Коронавирус в Украине: Зеленский созывает СНБО
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что сегодня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос о закрытии границ из-за угрозы коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Пресс-секретарь Зеленского отметила, что детали заседания будут сообщены по его завершению.
"Да, сегодня будет заседание СНБО. Детали заседания будут сообщены после завершения", – сказала Мендель.
Она также сообщила, что тема заседания – ситуация с безопасностью в стране.
Напомним, в Киев из Милана прилетел самолет МАУ PS 312. С подозрением на коронавирус забрали троих пассажиров.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, у троих иностранцев, прибывших в Украину этим рейсом, и у которых были выраженные симптомы болезни, коронавирус не обнаружили.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.
- По состоянию на 13 марта, общее число инфицированных COVID-19 в мире достигло 131 621 человек.
- Правительство Украины объявило по всей стране карантин.
- В Минздраве заявили, что в Украине по-прежнему лишь один лабораторно подтвержденный случай COVID-19.