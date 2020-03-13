ОП: Украинцев, которые застряли на границе со Словенией, заберут спецрейсом

Заместитель Главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что 101 человек, которых пограничники Словении не впустили в страну с территории Италии, будут доставлены в Украину спецбортом в субботу или в воскресенье.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я связался с ними по поручению президента. Принято решение, что мы их забираем спецбортом одной из украинских авиакомпаний, который отправится в Италию. Место, куда он отправится, будет определено в течение часа-двух", – сказал он.

По словам Тимошенко, украинцы обо всем проинформированы и ожидают информации о месте, куда им ехать и откуда их будут забирать.

"Скорее всего, их вывоз состоится или завтра, или максимум – послезавтра", – говорит он.

Напомним, словенские пограничники из-за коронавируса отказываются впускать в страну украинцев, которые едут из Италии. Путешествующие говорят, что прибыли на границу вечером 12 марта. Пограничники измерили температуру у водителя и решили не пускать автобус в страну.

Как ранее сообщал Фокус:

С сегодняшнего дня, 13 марта, все поездки из Европы в США будут приостановлены на следующие 30 дней. Соответствующее рещение принял президент США Дональд Трамп.