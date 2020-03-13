Жителей просят не выходить из дома. В Черновицкой области ввели ЧП

На территории Черновицкой области вводят режим чрезвычайной ситуации с 14 марта по 3 апреля.

Об этом сообщает председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

По его словам, режим ЧС вводится целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

"Мы с вами должны понимать, что самый эффективный шаг – это социально ответственное поведение изоляции и недопущения массового собрания людей на ограниченной территории", – сказал Осачук.

Осачук призвал местных жителей посмотреть на опыт европейских стран в борьбе с коронавирусом и "учиться на чужих ошибках".

"Мы просим вас, всех без исключения жителей Черновицкой области, максимально оставайтесь дома... Мы прекращаем работу всех без исключения базаров, за исключением только продуктовых секторов. Строительные гипермаркеты, супермакеты, торговые центры должны тоже понять, что речь идет о жизни и здоровье людей. Поэтому призывают вас несколько недель, до 3 апреля, к солидарности и гражданской ответственности", – сказал он.

Пресс-служба ОГА сообщает, что кроме рынков, в этот будут закрыты кинотеатры, театры, развлекательные заведения, детские развлекательные центры и спортивные комплексы.

Во время действия режима ЧС области запретили проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 50 человек (кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти), а также отправили все учебные заведения на карантин (учебный процесс должен проходить дистанционно).

"До стабилизации эпидситуации, соответствующими органами будет проводиться подворовой обход с целью выявления лиц, вернувшихся из стран где зафиксировано COVID-19. Поручено разработать механизм доставки продуктов питания, воды, лекарств лицам, которые будут определены, как такие подлежащих контролю и обсервации", – сказано в сообщении.

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