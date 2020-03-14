В Черновицкой области у четырех человек подозревают коронавирус
В пятницу, 13 марта, в Черновицкой области с повышенной температурой отправили в больницу мать и двоих детей.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в Facebook.
Отмечается, что больные за границей не были, однако имели контакт с женщиной, вернувшейся из Италии и сейчас находящейся в больнице с подозрением на коронавирус.
Кроме того, в ОГА проинформировали, что вчера в областную клиническую больницу также обратился с подозрением на пневмонию мужчина, который 29 февраля вернулся из Италии. В настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Кстати, на территории Черновицкой области вводят режим чрезвычайной ситуации с 14 марта по 3 апреля.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- Правительство Украины объявило карантин по всей стране.
- 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, умерла.
- 13 марта в Италии от осложнений после коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия. Ей было 65 лет.
- В Украине с 17 марта будет полностью ограничено пассажирское авиасообщение из-за коронавируса.