Украина прекращает пассажирское ж/д сообщение с Польшей

В ночь с 14 на 15 марта Украина временно прекращает пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"В связи с решением правительства Республики Польша о временном закрытии международного сообщения с другими странами, в полночь на воскресенье, 15 марта, будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего между Украиной и Польшей курсируют:

– два скоростных поезда № 705/716 и 715/706 Киев-Перемышль;

– №67 Киев-Варшава;

– № 51 Львов-Вроцлав;

– беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав.

Сообщается, что последние поезда из Польши совершат свои рейсы в Украину в субботу, 14 марта: 706 и 716 Интерсити + из Перемышля и ночной поезд из Варшавы.

"Из Украины утром 14 марта в конечной станции Перемышль отправились два поезда Интерсити + 705 и 715. На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов в эту страну "Укрзализныця" не будет отправлять. Поезда Интерсити будут курсировать во Львов", – отметили в "Укрзализныце".

Продажа билетов на отмененные рейсы приостановлена. Возвращение средств за ранее приобретенные билеты проводится во всех билетных кассах "Укрзализныци".

Кстати, в Польше 12 марта была зафиксирована первая смерть от коронавируса Covid-19. Умерла 57-летняя женщина, которая находилась в критическом состоянии в больнице в Познани.

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