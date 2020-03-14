Украина прекращает пассажирское ж/д сообщение с Польшей
В ночь с 14 на 15 марта Украина временно прекращает пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"В связи с решением правительства Республики Польша о временном закрытии международного сообщения с другими странами, в полночь на воскресенье, 15 марта, будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу", – говорится в сообщении.
Отмечается, что всего между Украиной и Польшей курсируют:
– два скоростных поезда № 705/716 и 715/706 Киев-Перемышль;
– №67 Киев-Варшава;
– № 51 Львов-Вроцлав;
– беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав.
Сообщается, что последние поезда из Польши совершат свои рейсы в Украину в субботу, 14 марта: 706 и 716 Интерсити + из Перемышля и ночной поезд из Варшавы.
"Из Украины утром 14 марта в конечной станции Перемышль отправились два поезда Интерсити + 705 и 715. На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов в эту страну "Укрзализныця" не будет отправлять. Поезда Интерсити будут курсировать во Львов", – отметили в "Укрзализныце".
Продажа билетов на отмененные рейсы приостановлена. Возвращение средств за ранее приобретенные билеты проводится во всех билетных кассах "Укрзализныци".
Кстати, в Польше 12 марта была зафиксирована первая смерть от коронавируса Covid-19. Умерла 57-летняя женщина, которая находилась в критическом состоянии в больнице в Познани.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- Правительство Украины объявило карантин по всей стране.
- 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, умерла.
- 13 марта в Италии от осложнений после коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия. Ей было 65 лет.
- В Украине с 17 марта будет полностью ограничено пассажирское авиасообщение из-за коронавируса.
- По состоянию на утро 14 марта в мире зарегистрировано 145 374 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в Италии количество больных превысело 17 тысяч.