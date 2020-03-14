Емец представил законопроект о коронавирусе: предусматривается принудительная изоляция
Министр здравоохранения Украины Илья Емец представил законопроект о борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.
На сайте Верховной Рады документ пока не зарегистрирован.
В ведомстве отмечают, что документ предусматривает:
- упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг, необходимых для предотвращения и борьбы с коронавирусом;
- возможность удаленной работы;
- запрет на проведение мероприятий, в которых участвует больше 200 человек;
- запрет на проведение мер по государственному надзору и контролю на время карантина;
- усиление контроля при въезде и выезде с территории Украины;
- алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции, а также ответственность за несоблюдение карантина.
Законопроект, вероятно, будет рассмотрен на внеочередной сессии парламента, которая может быть созвана на следующей неделе.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- Правительство Украины объявило карантин по всей стране.
- 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, умерла.
- 13 марта в Италии от осложнений после коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия. Ей было 65 лет.
- С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения.