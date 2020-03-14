Емец представил законопроект о коронавирусе: предусматривается принудительная изоляция

Украина
Документ, вероятно, будет рассмотрен на внеочередной сессии парламента

Министр здравоохранения Украины Илья Емец представил законопроект о борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.

На сайте Верховной Рады документ пока не зарегистрирован.

В ведомстве отмечают, что документ предусматривает:

  • упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг, необходимых для предотвращения и борьбы с коронавирусом;
  • возможность удаленной работы;
  • запрет на проведение мероприятий, в которых участвует больше 200 человек;
  • запрет на проведение мер по государственному надзору и контролю на время карантина;
  • усиление контроля при въезде и выезде с территории Украины;
  • алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции, а также ответственность за несоблюдение карантина.

Законопроект, вероятно, будет рассмотрен на внеочередной сессии парламента, которая может быть созвана на следующей неделе.

Как ранее сообщал Фокус: