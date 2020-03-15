Коронавирус в Украине. Оперативная информация по состоянию на 15 марта
В воскресенье, 15 марта, в Украине было зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая коронавиурса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Так, по данным медиков, в Черновицкой области было зафиксировано два случая коронавируса и еще один в Житомирской (летальный).
Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 79 сообщений о подозрении на COVID-19, из которых 3 случая были подтверждены лабораторно, 64 – дали отрицательный результат, а еще 12 находятся на стадии проверки. С начала года референс-лаборатория ЦОС протестировала около 500 образцов на новый коронавирус.
За 14 марта в Центр поступило 12 сообщений о подозрении на COVID-19 из таких областей, как Черкасская – 1 случай, Волынская – 1, Черновицкая – 1, Ровенская – 3, Киевская – 1 и Тернопольская – 1.
На территории Европейского региона зарегистрировано 44 529 случаев заболевания COVID-19:
Италия – 21157 человек;
Испания – 5753;
Франция – 4500;
Германия – 3795;
Швейцария – 1359;
Великобритания – 1144;
Нидерланды – 959;
Швеция 924;
Израиль 178;
Чехия 150;
Румыния 113;
Польша 49;
Словакия 44;
Российская Федерация 34;
Хорватия 31;
Грузия 30;
Латвия 26;
Венгрия 25;
Беларусь 21.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- Правительство Украины объявило карантин по всей стране.
- 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, умерла.
- 13 марта в Италии от осложнений после коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия. Ей было 65 лет.
- С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения.
- По состоянию на 15 марта, коронавирусом в мире заболели более 156 тыс. человек, из них 5 833 – летальные, выздоровели 73 968 человека.