Спрос диктует цену. В МАУ объяснили резкое подорожание цен на авиабилеты

Подорожание цен на авиабилеты связано с резким увеличением спроса, вызванного паникой, что украинцы не смогут вернуться из-за границы домой после 17 марта. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МАУ.

В компании отмечают, что цены на билеты формируются в автоматическом режиме с помощью специальной системы расчета (Revenue Management System). Цифровые алгоритмы анализируют объем запросов на покупку авиабилетов и перечисляют их стоимость в соответствии с количеством пользователей, которые одновременно заходят в глобальную систему бронирования для заказа билета и создания бронирования.

"Авиакомпания МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и не намерена возвращаться в каменный век. Главный союзник роста цен на авиабилеты - это паника", - говорится в заявлении.

В итоге увеличение запросов на оформление билета система расценивает как повышение спроса со соответствующей корректировкой стоимости.

"Не МАУ принимала решение об ограничении пассажирского сообщения. Ответы на ряд риторических вопросов помогли бы прояснить ситуацию с ростом цен - кто посчитал количество граждан Украины, и не только украинских, которые хотят и должны вернуться? Кто разгоняет панику, что последний шанс вернуться - только до 17 марта? Кто объяснил четко и понятно, как люди попадут домой после этой даты?", - говорится в заявлении.

Президент компании Евгений Дыхне в Facebook добавил, что в сети "активно разгоняют зраду" из-за повышения цен на билеты на рейсы МАУ и привел "рациональный аргумент" для объяснения такого подорожания.

"Самолеты, из-за введенных ограничений для передвижения пассажиров, следуют в аэропорты назначения пустыми. Фактически, пассажирам приходится платить по формату roundtrip - "туда и обратно". По такому принципу работает не только МАУ, как бы хейтерам не хотелось обвинить нас в этом", - заявил он.

Напомним, авиакомпания МАУ подняла стоимость билетов за день до закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Так, из Лондона в Киеве эконом классом в субботу, 14 марта, можно было улететь за 9,7 тыс. гривен, а в воскресенье почти в три раза дороже – 24,2 тыс. гривен.

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