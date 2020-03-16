Запрос на эвакуацию поступил от 1 791 украинца за рубежом, – Кулеба

Запрос на эвакуацию поступил от 1 791 украинца за рубежом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге относительно плана действий Министерства иностранных дел в связи с пандемией коронавируса, пишет УНИАН.

По его словам, МИД находится в тесном диалоге с Министерством инфраструктуры и Государственной пограничной службой относительно эвакуации украинцев из-за границы.

"Мы составляем полную картину где, кто из наших граждан находится, и анализируем, каким образом помочь им оттуда добраться до Украины", – сказал министр.

Он уточнил, что несмотря на осложнение движения в связи с закрытием разными странами границы, происходят поиски различных путей для возвращения украинцев на Родину.

"Речь идет и о разработке моделей, которые позволят вывозить людей самолетом... Ведем переговоры с нашими партнерами, чтобы разрешали транзит украинских граждан", – сказал глава МИД.

"По состоянию на 9:00 у нас официально в посольствах и консульствах Украины зарегистрировалось 1 тыс. 791 лицо, которые попросили помочь им выехать из стран их пребывания", – заявил Кулеба.

Он сказал, что украинцев будут собирать группами для эвакуации. По его словам, часть людей в Испании, а часть в Португалии, которых надо свести в одно место и вместе вывезти. Также есть группа украинцев в Чили, которая нуждается в эвакуации, и в Бразилии, Египте и других странах.

Также Кулеба обратился к украинцам, которые находятся за рубежом, с просьбой не покупать билеты домой после 17 марта.

Напомним, 15 марта в аэропорт "Борисполь" прибыл спецрейс авиакомпании SkyUp, который доставил эвакуированных из Италии украинцев. На его борту находились 123 гражданина Украины и два иностранца с видом на жительство.

А в Мексике группа украинских туристов из 14 человек сообщила, что поставленные Украиной условия по возвращению домой за три дня являются почти невыполнимыми.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".

15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса - закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространения COVID-19.