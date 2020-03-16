Украинцы сдали 303 тысячи ж/д билетов на 86,6 миллионов гривен

Украинцы со среды, 11 марта, по воскресенье, 15 марта, вернули 303 тысячи железнодорожных билетов на общую сумму 86,6 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Для возврата средств за неиспользованные билеты, приобретенные в кассах, нужно обратиться в любую железнодорожную кассу. Пассажиру сразу возвращают средства, кроме случаев, когда отсутствует достаточное количество наличных. В таком случае гасится билет и пассажир может обратиться за своими средствами в любой удобный день в течение 6-ти месяцев. При этом средства возвращаются в течение 3-5 дней с момента обращения пассажира", – сказано в сообщении.

Билеты, купленные через интернет, возвращаются через онлайн-сервисы. Средства зачисляются на карту в течение 30 календарных дней.

"Укрзализныця компенсирует пассажирам 100% стоимости проездного документа на все отмененные из-за введения карантина международные поезда", – добавили в УЗ.

Ранее Укрзализныця пообещала вернуть пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда из-за пандемии коронавируса. Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к украинцам, которые находятся за рубежом, с просьбой не покупать билеты домой после 17 марта.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеет то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".

Президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространения COVID-19.

Также стало известно, что президент Владимир Зеленский предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.