Кулеба попросил украинцев за границей не покупать билеты домой после 17 марта

МИД прорабатывает другие варианты эвакуации украинских граждан, оказавшихся в беде

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к украинцам, которые находятся за рубежом, с просьбой не покупать билеты домой после 17 марта.

Об этом сообщает Европейская правда.

Кулеба отметил, что МИД получает большое количество обращений от граждан, которые не смогли купить билеты, чтобы вернуться домой к 17 марта, даты, после которой Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения.

"Поступают жалобы людей, что же делать, раз мы не смогли вернуться к 17 числа. У меня ко всем им просьба одна: не покупайте себе дополнительные билеты на следующие даты", – сказал Кулеба.

Министр подтвердил, что в системах бронирования до сих пор имеются рейсы на даты после 17 числа, однако эти рейсы выполняться уже не будут.

По его словам, сейчас МИД прорабатывает другие варианты эвакуации украинских граждан, оказавшихся в беде.

"Не покупайте эти билеты, дождитесь официального сообщения о том, какими могут быть модели вашего вывоза с той территории, где вы оказались", – заявил Кулеба.

Напомним, 15 марта в аэропорт "Борисполь" прибыл спецрейс авиакомпании SkyUp, который доставил эвакуированных из Италии украинцев. На его борту находились 123 гражданина Украины и два иностранца с видом на жительство.

А в Мексике группа украинских туристов из 14 человек сообщила, что поставленные Украиной условия по возвращению домой за три дня являются почти невыполнимыми.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".

15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса - закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространения COVID-19.