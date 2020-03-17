Кличко рассказал о первых больных коронавирусом в Киеве

В Киеве зафиксировали первых два случая заболевания коронавирусом.

Столичный мэр Виталий Кличко уточняет, что речь идет о киевском студенте и женщине, которая вернулась из Франции.

Так, киевский студент заразился коронавирусом во время контакта с больной женщиной на Житомирщине. Впоследствии она умерла от заболевания.

"Парень навещал женщину с ее внучкой. Сейчас он находится на лечении в Александровской больнице", – пишет Кличко.

Вторая заболевшая – вернувшаяся из Франции женщина – она отдыхала на одном из курортов.

Сейчас она находится у себя дома, под присмотром врачей.

Всех людей, с которыми контактировали оба пациента, сейчас осматривают врачи.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.

Ограничения коснутся закрытия метро, ТРЦ, развлекательных и иных заведний. Также глава Украины предлагает ограничить экспорт продуктов из Украины.