Полная изоляция. Как Кабмин усилил карантин (список)

Во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского Кабинет министров принял несколько ограничений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Список ограничений

С 18 марта по 3 апреля по всей Украине запрещаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении

С 18 марта по 3 апреля по всей Украине запрещаются перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, маршрутках

Кроме того, с 17 марта по 3 апреля запрещена перевозка пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре (отметим, в документе не сказано, с какого времени должно закрыться метро. На данный момент, киевский метрополитен работает)

С 18 марта до принятия отдельного решения запрещены пассажирские перевозки поездами внутри Украины. Укрзализныце разрешили проводить перевозки в отдельных случаях при по согласованию с Мининфраструктуры

С 17 марта запрещено проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Исключение – работа органов власти

С 17 марта прекращается работа общепитов, ТРЦ, фитнес-центров. Общепитам разрешили работать в режиме онлайн-доставки

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарствами и изделиями медицинского назначения. Также будут работать банки и страховые компании

Кроме того, накладываются ограничения на экспорт продуктов питания по определенному Кабмином перечнем

Ввести в Черновицкой и Житомирской областях режим чрезвычайной ситуации с 17 марта

Не допускать на атомные электростанция и города-спутники работников с признаками респираторных заболеваний и усилить санитарно-пропускной контроль для персонала.

"Мероприятия жесткие и кардинальные. Но здоровье и жизнь наших граждан важнее временных неудобств. Прошу всех с пониманием отнестись к введенных ограничений и позаботиться о себе и своих родных", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, профильным министерствам раздали поручения:

Проработать вместе с сетями ретейлеров перечень товаров, экспорт которых следует ограничить

Оценить количество средств, необходимых для доплаты в размере 1000 грн гражданам, имеющим пенсию менее 5000 гривен

подготовить письмо и обращение к МВФ о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий короновирусу.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.

Ограничения коснутся закрытия метро, ТРЦ, развлекательных и иных заведний. Также глава Украины предлагает ограничить экспорт продуктов из Украины.