Полная изоляция. Как Кабмин усилил карантин (список)

Украина
Правительство ввело новые ограничения

Во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского Кабинет министров принял несколько ограничений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Список ограничений

  • С 18 марта по 3 апреля по всей Украине запрещаются  регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении
  • С 18 марта по 3 апреля по всей Украине запрещаются перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, маршрутках
  • Кроме того, с 17 марта по 3 апреля запрещена перевозка пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре (отметим, в документе не сказано, с какого времени должно закрыться метро. На данный момент, киевский метрополитен работает)
  • С 18 марта до принятия отдельного решения запрещены пассажирские перевозки поездами внутри Украины. Укрзализныце разрешили проводить перевозки в отдельных случаях при по согласованию с Мининфраструктуры
  • С 17 марта запрещено проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Исключение – работа органов власти
  • С 17 марта прекращается работа общепитов, ТРЦ, фитнес-центров. Общепитам разрешили работать в режиме онлайн-доставки
  • Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарствами и изделиями медицинского назначения. Также будут работать банки и страховые компании
  • Кроме того, накладываются ограничения на экспорт продуктов питания по определенному Кабмином перечнем
  • Ввести в Черновицкой и Житомирской областях режим чрезвычайной ситуации с 17 марта
  • Не допускать на атомные электростанция и города-спутники работников с признаками респираторных заболеваний и усилить санитарно-пропускной контроль для персонала.

"Мероприятия жесткие и кардинальные. Но здоровье и жизнь наших граждан важнее временных неудобств. Прошу всех с пониманием отнестись к введенных ограничений и позаботиться о себе и своих родных", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, профильным министерствам раздали поручения:

  • Проработать вместе с сетями ретейлеров перечень товаров, экспорт которых следует ограничить
  • Оценить количество средств, необходимых для доплаты в размере 1000 грн гражданам, имеющим пенсию менее 5000 гривен
  • подготовить письмо и обращение к МВФ о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий короновирусу.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
  • Ограничения коснутся закрытия метро, ТРЦ, развлекательных и иных заведний. Также глава Украины предлагает ограничить экспорт продуктов из Украины.
  • Тем временем, мэр Киева Виталий Кличко уже заявил, что в столице закроют учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправок.