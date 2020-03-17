Четыре человека "подцепили" коронавирус на территории Украины, – Ляшко
Четыре человека в Украине заразились коронавирусом внутри страны. Они не путешествовали за границу.
Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко во время внеочередного заседания ВР.
"К сожалению, у нас в Украине уже семь зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Из них 4 случая связанны с внутренней передачей данного вируса на территории нашей страны. Они не связанны с путешествиями, поэтому мы, как министерство здравоохранения, меняем алгоритм диагностики и выявление больных коронавирусной инфекции", – сказал он.
Напомним, в Украине 7 подтвержденных случае инфицирования коронавирусом, один из них – летальный (у пожилой женщины в Житомирской области).
Вчера в Киеве зарегистрированы два случая заражения коронавирусом. Киевский студент заразился коронавирусом во время контакта с больной женщиной на Житомирщине.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
- Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.