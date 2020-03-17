Эвакуацию из Польши ожидают почти 2 тыс. украинцев, – посол

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что почти две тысячи граждан Украины заполнили на сайте украинского посольства специальный формуляр для эвакуации.

Об этом сообщает Укринформ.

"Примерно две тысячи граждан Украины обратились в дипломатические и консульские учреждения в Польше, заявив, что они нуждаются в помощи с возвращением домой", – сказал Дещица.

Посол также не исключил, что часть этих граждан уже могли самостоятельно выехать в Украину.

По словам Дещицы, для того, чтобы эвакуировать желающих, сейчас прорабатывается вопрос организации специального авиарейса из Варшавы, а также возможность вывоза украинцев поездом.

"Польская сторона может предоставить так называемый санитарный коридор, по которому к границе людей будет везти поезд "PKP Intercity", а уже из Перемышля – поезд "Укрзализныци", – сказал Дещица.

Он отметил, что украинские дипломаты ведут переговоры с МИД и министерством инфраструктуры Польши, чтобы польское правительство приняло соответствующие решения.

Напомним, 15 марта в аэропорт "Борисполь" прибыл спецрейс авиакомпании SkyUp, который доставил эвакуированных из Италии украинцев. На его борту находились 123 гражданина Украины и два иностранца с видом на жительство.

А в Мексике группа украинских туристов из 14 человек сообщила, что поставленные Украиной условия по возвращению домой за три дня являются почти невыполнимыми.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что запрос на эвакуацию поступил от 1 791 украинца за рубежом.