Кернес все-таки закроет харьковскую подземку сегодня вечером

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который ранее заявил, мол он "против закрытия метро" и не собирается выполнять распоряжение властей, изменил свое решение.

В комментарии Украинской правде он сказал, что городские власти Харькова приняли решение о закрытии метрополитена 17 марта в 20:00 из-за угрозы распространения коронавируса.

"Мы приняли решение закрыть метро Харькова с 20:00 17 марта", – отметил Кернес.

По словам мэра, сейчас разрабатывается расписание общественного транспорта для того, чтобы подвозить жителей города к местам работы и больницам.

Отметим, накануне в эфире канала ICTV президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за отказ закрыть метро мэра Харькова Геннадия Кернеса может ждать уголовная ответственность. Зеленский подчеркнул, что на плечи Кернеса также ляжет ответственность за каждого больного человека в Харькове.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса – закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.

Президент Владимир Зеленский предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине. Мининфраструктуры должно 18 марта с 12 часов дня запретить железнодорожное, автобусное и авиасообщение внутри Украины (межгород и межобласть). Также закроют и все метрополитены по Украине. Но есть исключение: городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутках и такси и до 20 человек – в троллейбусах, автобусах, вагонах трамваев.