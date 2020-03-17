Из Польши эвакуировали автобусами почти 3,4 тысяч украинцев

Украина
Речь идет о гражданах, которые находились в Польше без транспортных средств

В Украину из Польши эвакуированы почти 3,4 тысяч украинцев, которые находились на территории страны без транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

С 00:00 16 марта по 6:00 17 марта выделенными органы местной власти автобусами обеспечена доставка в Украину почти 3,4 тысяч украицев.

Пропуск граждан осуществлялся через пункты пропуска: "Ягодин-авто" (с польской стороны - "Дорохуск") – 890 украинцев, "Рава-Русская" ("Хребенне") – 1550 человек, "Краковец" ("Корчева") – 950 человек.

"Эта работа не будет прекращаться. Пограничники в пределах предоставленных полномочий будут делать все возможное, чтобы обеспечить возвращение наших граждан домой и в любое время суток готовы осуществлять их оформления на государственной границе", – сказано в сообщении.

15 марта в аэропорт "Борисполь" прибыл спецрейс авиакомпании SkyUp, который доставил эвакуированных из Италии украинцев. На его борту находились 123 гражданина Украины и два иностранца с видом на жительство.

А в Мексике группа украинских туристов из 14 человек сообщила, что поставленные Украиной условия по возвращению домой за три дня являются почти невыполнимыми. 

Как ранее сообщал Фокус: