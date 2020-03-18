Группа Go-A остаются победителями нацотбора и поедут на "Евровидение-2021", – Аласания
В 2021 году Украину на конкурсе "Евровидение" будут представлять победители национального отбора "Евровидение-2020" группа Go-A.
Об этом сообщается 18 марта на официальной странице песенного конкурса "Евровидение" в Украине в Instagram.
"Если в жизни группы ничего не поменяется и они будут готовы выступить на сцене "Евровидения" в следующем году, мы будем этому содействовать. Это касается и подготовки к песенному конкурсу, и остальных организационных вопросов", – заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.
Он добавил, что это решение согласовано с руководством телеканала СТБ.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2020 году песенный конкурс "Евровидение" должен был состояться в Роттердаме в Нидерландах.
- В финале украинского нацотбора на Евровидение-2020 победила группа Go-A с песней "Соловей".
- 18 марта песенный конкурс "Евровидение-2020" официально отменили из-за пандемии коронавируса.