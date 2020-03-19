Карантин в Украине: по улицам городов пустят автомобили с громкоговорителями

С сегодняшнего дня в Киеве, а с завтрашнего дня и по всей Украине будут курсировать специальные автомобили с громкоговорителями и информировать людей о необходимости соблюдать условия карантина.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Украинцам настоятельно рекомендуется без срочной необходимости не покидать места проживания.

– не выходить на улицу без необходимости;

– не посещать места скопления людей;

– во время пребывания на улице надевать защитные маски, сохранять дистанцию между людьми не менее 2 метра;

– соблюдать меры личной гигиены;

– заботиться о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

Отмечается, что дисциплина и выполнение всех личных и общих мер безопасности является противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщал Фокус: