"Нужны жесткие меры". Мэр Ивано-Франковска призвал президента ввести чрезвычайное положение

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к правительству и президенту ввести более жесткие карантинные меры, а возможно и чрезвычайное положение, в связи с распространением коронавируса.

Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Мы обращаемся к правительству и президенту ввести в стране более жесткие карантинные меры, в том числе, рассмотреть возможность ввести чрезвычайное положение. Ведь сегодня нужны, как никогда, жесткие меры, в том числе, с привлечением правоохранителей, с привлечением Нацгвардии", – сказал Марцинкив.

В своем выступлении городской голова отметил, что не все жители Ивано-Франковска придерживаются правил карантина, несмотря на то, что вчера от короновируса умерла местная 56-летняя жительница, в больницах города находятся 15 человек с подозрением на заболевание.

"Сегодня еще с подозрением в нашей областной инфекционной больнице находится 15 человек ...К сожалению, все равно жители Франковска пренебрегают мерами карантина. Вчера очень много людей гуляло без надобности, очень много воспринимают это как каникулы, отдыхая вечером в компаниях еще и со спиртным, очень много было молодых людей и не только...", – сказал Марцинкив.

Он добавил, что в сложившейся ситуации участились случаи мошенничества, когда люди, одетые в защитные медицинские костюмы, ходят по квартирам, представляясь специалистами по проверке на коронавирус. Городской голова призвал всех быть внимательными и не открывать двери незнакомым, а делать это только после того, как будут представлены соответствующие документы.

Он сообщил, что с сегодняшнего дня в Ивано-Франковске полиция будет штрафовать нарушителей карантина: от 17 тыс. грн для физических лиц и от 34 тыс. – для юридических.

"Обращаемся к руководству заведений: в магазины, аптеки, на рынки, допускать не больше десяти человек, которые должны сохранять дистанцию не менее двух метров. Закрыть рынки, мы, к сожалению, не можем. Обращаемся в Антимонопольный комитет, чтобы не было спекуляций на лекарствах и продуктах. Держать на контроле уборка улиц, подъездов и тому подобное", – отметил мэр Ивано-Франковска.

Городской голова также обратился к жителям города, которые вернулись из-за границы менее месяца назад, и призвал их самоизолироваться.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

В Ивано-Франковске в понедельник, 16 марта, объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов, кроме продуктовых и аптек из-за коронавируса.