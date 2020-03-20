В ПЦУ отказались прекращать богослужения, несмотря на приказ Варфоломея
ПЦУ решила не приостанавливать богослужения в связи с призывом Вселенского патриарха Варфоломея к церквям прекратить их проведение до апреля.
Об этом заявил спикер ПЦУ, архиепископ Евстратий (Зоря), передают Українські новини.
"Это (призыв Варфоломея – Ред.) касается епархий Константинопольского патриархата. И для ПЦУ это ничего не означает", – пояснил архиепископ.
Он подчеркнул, что в связи с карантином ПЦУ приняла ряд ограничительных мер в своих церквях, в частности рекомендовала прихожанам поклоняться святыням без их целования.
Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.
Отметим, пациентка с коронавирусом в Житомирской области, которая скончалась, не сразу обратилась к врачам и ходила в церковь.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".