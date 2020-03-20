В Черновцах выписали из больницы первого переболевшего коронавирусом

В Черновцах в пятницу, 20 марта, выписали первого выздоровевшего от коронавируса в Украине.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

По его словам, выздоровел мужчина, который также был и первым зараженным коронавирусом в Украине. Он поздравил его с выздоровлением и заявил, что мужчина уже вернулся домой.

При этом, общаться с журналистами выздоровевший отказался. По словам главврача больницы, в настоящее время мужчина находится на самоизоляции.

Как ранее сообщал Фокус: