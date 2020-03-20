С начала 2020 года на Донбассе погиб 41 боец ВСУ

С начала текущего года на Донбассе погиб 41 украинский военный, 181 был ранен.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Отмечается, что все уголовные производства по этим фактам находятся на контроле Офиса генпрокурора.

"Офис Генерального прокурора контролирует ход всех уголовных производств по фактам потерь и ранений украинских военнослужащих в результате вооруженной агрессии РФ", – говорится в сообщении.

В частности, по информации Офиса, 19 марта 2020, прокуратура Луганской области зарегистрировала уголовное производство по факту смертельного ранения и гибели от рук снайпера бойца ВСУ в зоне ООС.

"Это произошло на передовых позициях в зоне проведения ООС вблизи города Попасная. Досудебное расследование в уголовном производстве по ст.258 ч. 3 УК Украины осуществляет СБУ", – информируют в Офисе.

Там напомнили, что за аналогичный период прошлого года боевые потери составили 34 человека, а раненых было 222.

Как ранее сообщал Фокус:

18 марта российско-оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В результате трое украинских военнослужащих получили боевые травмы.

На Донбассе 17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.