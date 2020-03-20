Из Почаевской лавры домой с коронавирусом вернулись четверо молдован, – президент Додон

В Молдове зафиксировали четыре случая инфицирования коронавирусом у граждан, которые вернулись из Украины.

Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, сообщает deschide.md.

Все четверо – граждане Молдовы. Они приехали из Почаевской лавры в Тернопольской области.

"Конечно, хорошо, когда мы ездим за рубеж, но нужно помнить, что у нас 4 случая коронавируса у верующих, которые ездили в Почаевскую лавру в Украине", – говорит Додон.

Всего в Молдове сейчас 66 инфицированных коронавирусом: за сегодня подтверждены 17 новых случаев.

Стоит отметить, что православные церкви в Украине продолжают богослужения, а верующие — целуют мощи и прикладываются к иконам.

Как ранее сообщал Фокус:

19 марта Вселенский патриарх Варфоломей призвал церкви прекратить проводить службы и обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.