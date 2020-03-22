Коронавирус в Украине: заболели 47 человек, под подозрением – 81

В воскресенье, 22 марта, в Украине зарегистрированы 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 3 летальных случая, 1 пациент уже выписан из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, по официальным данным, за сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все в Киеве.

На данный момент случаи коронавируса зафиксированы в таких областях, как:

Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровел);

Житомирская область – 2 случая (1 летальный);

Киевская область – 4 случая;

Донецкая область – 1 случай;

Днепропетровская область – 2 случая;

Ивано-Франковская область – 2 случая (1 летальный);

Львовская область – 1 случай;

Тернопольская область – 1 случай;

Киев - 9 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 марта 2020 в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус: