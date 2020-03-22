Минздрав просит студентов-медиков помочь в борьбе с COVID-19

В Министерстве здравоохранения Украины призвали стуентов-медиков, который учатся на последних курсах, помочь врачам бороться с коронавирусом в стране. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Громадьске.

"Мы будем привлекать к работе со случаями и подозрениями по коронавирусной инфекции студентов-медиков, в том числе интернов, которые сейчас находятся на заочном. Также студентов 5-6 курсов", – отметил Ляшко.

Он также просил студентов связаться с ответственными лицами в медуниерситетах и "выйти и помочь медикам на местах выполнить свою миссию – спасти жизнь украинцев".

Такую инициативу Ляшко озвучил несколько ранее, в эфире одного из украинских телеканалов. Он уверял, что превентивные меры "позволят обеспечить возможность оказания помощи тем группам, которые будут больше всего в ней нуждаться".

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