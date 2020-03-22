Коронавирус в Украине: информация о 8 выздоровевших оказалась ошибкой (обновлено)

По состоянию на воскресенье, 22 марта, в Украине от коронавируса выздоровели 8 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Согласно сообщению, все восемь выздоровевших пациентов из Черновицкой области. В целом там зафиксировали 25 случаев заражение коронавирусом, один из которых был летальным.

По состоянию на утро 22 марта в Украине официально подтверждены 47 случаев инфицирования коронавируса SARS-CoV-2: в Черновицкой (25), Житомирской (2), Киевской (4), Донецкой (1), Днепропетровской (2), Ивано-Франковской (2 ), Львовской (1), Тернопольской (1) областях и в Киеве (9).

Три случая в Украине были летальными, так умерли 71-летняя женщина в Житомирской области, 56-летняя женщина – в Ивано-Франковской и 33-летняя – в Черновицкой.

16.27 Обновлено:

В Черновицкой области опровергли информацию Центра общественного здоровья Минздрава Украины, что 8 человек выздоровели от COVID-19. По словам руководителя департамента коммуникаций Черновицкой ОГА Виктории Гатрич, на Буковине выздоровел один пациент, его выписали 20 марта.

С сайта ЦОЗ информацию о 8 выздоровевших удалили. В Telegram-канале МОЗ "Коронавирус Инфо" аналогичное сообщение заменили информацией, что в Черновицкой области подозрение на коронавирус не подтвердилось у 8 человек.

Как ранее сообщал Фокус: