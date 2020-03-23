Кличко просит Кабмин отменить НДС в платежках за коммуналку
Мэр Киева Виталий Кличко просит Кабмин отменить НДС на коммунальные тарифы из-за вспышки коронавируса.
Об этом он сообщил на брифинге.
По его словам, это позволит снизить стоимость коммунальных услуг.
"Хочу обратиться к правительству об отмене НДС на стоимость коммунальных услуг для населения. Это позволит уменьшить стоимость коммуналки для украинцев", – сказал мэр.
Отметим, Кличко и МОЗ снова разошлись в данных по числу зараженных коронавирусом в Киеве.
Напомним, Нацбанк разъяснил условия работы банковской системы в условиях карантина из-за коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- Национальный банк обратился в Кабинет министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям (обменникам, ломбардам и т.д.) предоставлять свои услуги во время карантина.
- Глава МВД Арсен Аваков предлагает срочно пересмотреть госбюджет, провести его секвестр (сокращение расходов) и увеличить его дефицит на 200 млрд грн для борьбы с коронавирусом.