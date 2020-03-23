В Ивано-Франковске умерла пожилая женщина с подозрением на коронавирус
В областной инфекционной больнице Ивано-Франковска умерла пожилая женщина, у которой подозревали коронавирус. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своем видеообращении в Facebook.
"Сегодня женщина с подозрением, 65 лет, умерла в областной инфекционной больнице. Из села Чукаловка (пригород Ивано-Франковска). Пока что она с подозрением, тесты переданы в Киев", – сказал Марцинкив.
По его словам, о том, болела ли женщина коронавирусом, будет известно завтра.
Мэр города обратился к тем, кто недавно приехал из-за границы, с просьбой не оттягивать время и обращаться к врачам при малейших симптомах недомогания.
В качестве примера, он рассказал, что сегодня в одну из местных клиник пришел человек с "плохими симптомами", которого пришлось госпитализировать вместе с семьей с подозрением на коронавирус.
"А сколько за это время было контактов – мы изучаем", – сказал Марцинкив.
"Не дотягивайте, когда уже двусторонняя пневмония, когда уже сложная форма. Есть возможность обращаться в онлайн-режиме на горячую линию", – призвал мэр.
Как ранее сообщал Фокус:
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- Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к правительству и президенту ввести чрезвычайное положение, в связи с распространением коронавируса.