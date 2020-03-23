Карантин за свой счет. Как борьба с коронавирусом оставляет граждан без средств к существованию

"Я занимаюсь розничной торговлей. До карантина всегда наблюдался рост продаж. А в последние пару дней – ни одного заказа, – рассказывает Фокусу Павел Вороницкий. – На данный момент у меня два варианта развития событий: сначала перехожу на дистанционные продажи, а если дальше ситуация не улучшится, закрою бизнес. С такими темпами сейчас нет денег ни на налоги, ни на аренду".

На первый взгляд кажется, что худо-бедно, но продержаться две недели до завершения карантина может каждый. На крайний случай — перевести бизнес в онлайн. Но, во-первых, не все специализации могут существовать дистанционно, а во-вторых, если карантин продлят еще на месяц-два, многих не спасет даже онлайн-занятость.

Не повторить итальянский сценарий

От вынужденного карантина из-за эпидемии коронавируса в первую очередь пострадала сфера услуг, но это лишь то, что лежит на поверхности. Дмитрий Нестеченко, управляющий партнер в адвокатской фирме "Пакс", рассказал Фокусу, что юридический бизнес также начал уже ощущать дискомфорт.

"Если карантин затянется, сотрудников придется отправлять в отпуск за свой счет"

"Юридический бизнес чуть больше инерционен, чем бизнес, работающий здесь и сейчас: как рестораны, кафе, перевозки и т. п. Работа над долгосрочными проектами идет, но по уменьшению количества звонков, писем на электронную почту видно падение деловой активности. У меня обычно около 50 звонков в день, из них 5–10 – от новых клиентов (или потенциальных клиентов). За последние два дня поступило всего 10–15 звонков, и лишь один-два – от новых клиентов, которым нужна онлайн-консультация на тему форс-мажора из-за карантина", – рассказывает адвокат.

Суды сейчас практически не работают и стараются переносить все заседания. Дмитрий Нестеченко признается: объем работы юридических услуг, конечно, упал, но пока ситуация некритична.

"Если же карантин будет продолжен на значительное время, то и проблемы, естественно, увеличатся. Суды почти не проходят, консультаций будет намного меньше, у бизнес-клиентов на постоянной основе тоже возникают трудности с финансами. Так что работать станет сложнее. Нужно приспосабливаться, но катастрофы, чтобы "ужас и кошмар, пока не будет", – считает адвокат.

Но если предположить, что карантин затянется еще на пару месяцев, юристам, как и сфере услуг, и другим отраслям, будет очень сложно.

"Если как на севере Италии (не дай Бог, конечно), то будем все сидеть дома и работать онлайн, просто пережидая. Если же это будет вялотекущий карантин без резкого обострения ситуации именно с заболеваемостью, то в нашей компании придется отправлять сотрудников в отпуск за свой счет и лично делать всю работу, ведь все равно какой-то минимум занятости будет", – говорит Дмитрий Нестеченко.

Работа на дому не для всех

Петр Аношин, представитель консалтингового агентства ARB, рассказал Фокусу, что домашняя обстановка подходит далеко не всем специалистам (в их числе – и кадровые службы).

"Если государство не поможет малому и среднему бизнесу, работу потеряют до 40% их сотрудников"

"Сейчас я больше занимаюсь HR-консалтингом. Это проектная работа, и, естественно, кроме редких консультаций онлайн, работы сейчас нет. Занялся вплотную созданием чат-бота для тестирования персонала и методичек для рекрутеров. Плюс со знакомыми создаем новый софт для HR. В целом по рынку сотрудники учатся работать онлайн, и я вижу, что у многих это плохо получается, так как домашняя обстановка не совсем располагает к работе. И если раньше еще можно было работать онлайн практически в любом кафе, то сейчас они закрыты", – говорит наш собеседник.

Петр Аношин прогнозирует снижение деловой активности на рынке труда на 30% и увольнение около 20% сотрудников, задействованных в малом и среднем бизнесе.

"Если государство не будет создавать новые рабочие места или просто давать финансы на поддержку малого и среднего бизнеса, то компании начнут закрываться и увольнений будет около 40%. Вот тогда начнется настоящая паника с возможными масштабными акциями протеста. Еще один важный момент – это сроки карантина. До 3 апреля большинство компаний и простых людей продержатся. А если будет месяц или два? Даже если ты фрилансер, раньше можно было сравнительно легко найти заказы – если не в Украине, то в других странах. Сейчас же проблемы во всем мире: проекты сворачиваются, деловая активность падает, люди не торопятся расставаться со своими запасами, вкладывать во что-то новое. Это тупиковая ситуация. Но если в странах Европы создают спецфонды с миллиардными вложениями для поддержки бизнеса и населения, то в Украине о такой поддержке можно только мечтать. Нужно искать новые заработки онлайн, если до этого не было такого опыта, повышать свой профессиональный уровень, учить иностранные языки, проходить онлайн-уроки и обучаться новым профессиям – ни в коем случае нельзя сидеть сложа руки", – советует Аношин.

Очередь на увольнение

Если прогнозировать самое худшее развитие событий и продолжение карантина на долгий срок, представитель консалтингового агентства ARB считает, что в первую очередь на плаву останутся сферы IT, фармакологии, продуктовые и логистические компании.

"Все остальные – в зоне риска, – добавляет эксперт. – Уже уволены повара, официанты, бариста, то есть закрылась вся гостинично-ресторанная сфера. Магазины одежды и обуви, все торговые центры также закрыты, а это тысячи продавцов. Офисные работники еще трудятся, но при ужесточении карантина все офисные центры закроются, и это будет вторая волна увольнений. Заводы и крупные предприятия также закроются, это будет третья волна. Возможно, уцелеет строительство. Естественно, будет сейчас активно развиваться швейное производство и производство антисептиков, которое еще не налажено на должном уровне", – считает Петр Аношин.

"Общая нестабильность ситуации негативно влияет на рынок труда. Поскольку ни у кого нет 100% правильного прогноза, бизнесам очень сложно строить тактические и стратегические планы в отношении как основной продукции, так и собственного персонала. Понятно, что чем больше будет длиться карантин, тем большие убытки это повлечет", – рассказывает Фокусу Татьяна Пашкина, HR-эксперт сайта rоbota.ua

"Востребованными остаются сотрудники онлайн-компаний и специалисты, работающие в сфере логистики"

По словам нашей собеседницы, в настоящий момент сложнее всего приходится сферам туризма, гостеприимства, перевозкам, особенно пассажирским, и другим сервисным бизнесам. Поставленный на паузу бизнес неизбежно обрастает убытками, поэтому в зависимости от ситуации и корпоративной культуры персоналу предоставляется либо оплачиваемый, либо неоплачиваемый отпуск, а в особо критичных случаях возможны увольнения.

Татьяна Пашкина также подтверждает изложенные выше слова Петра Аношина о приоритетных профессиях: "Если говорить о вынужденном переформатировании рынка, пока больший спрос наблюдается на специалистов онлайн-бизнесов, на ИТ-профи, например, программистов, дизайнеров, тестировщиков и т. д. Полагаю, в связи с общим изменением логистики вырастет спрос на специалистов по доставке – водителей, курьеров, опосредованно грузчиков-комплектовщиков. Есть все шансы, что вырастет количество вакансий на фармпроизводстве и производстве средств защиты".

И поскольку "в игре" остаются аптеки, продовольственные магазины и АЗС, их персонал тоже может не беспокоиться о сохранении рабочего места. Возможно, в краткосрочной перспективе усиление мер карантина может уменьшить объем потребляемых услуг.

А вот о производственных компаниях сложно говорить как о едином конгломерате. По словам HR-эксперта, разные сегменты профессиональной сферы пострадают от карантина в разной мере. "Ориентация некоторых производств на экспорт, причем в разные регионы, только добавит неизвестных в это уравнение".

Не спешите увольнять

Татьяна Пашкина считает, что нынешний кризис имеет как минимум две конструктивные составляющие: он усилит онлайновость ведения бизнесов, что, возможно, поспособствует уменьшению дефицита персонала, и покажет слабые места ведения бизнеса – как в текущем исполнении бизнес-процессов, так и в реагировании на угрозы и вызовы.

"Кроме того, мы хотели бы предостеречь от поспешных решений в отношении сокращения персонала. Предыдущие критические этапы развития рынков свидетельствуют о том, что поспешные и непродуманные сокращения приводят к долгосрочному ухудшению репутации компании и дальнейшим сложностям с последующим подбором персонала. Сейчас есть возможность неспешного пересмотра как в сторону уменьшения, так и в сторону реструктуризации, а иногда и подбора – естественно, в большей мере в режиме онлайн – сотрудников предприятия. И выработки программ реагирования на возможные изменения текущей ситуации – хотя бы конспективно. Системный подход снижает тревожность и повышает эффективность работы в текущей ситуации", – говорит Татьяна Пашкина, HR-эксперт сайта robota.ua.