Сутки на Донбассе: семь обстрелов, есть раненые

За прошедшие сутки, 23 марта, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Двое бойцов ВСУ ранены.

Об этом сообщает штаб ОС.

Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности "Восток" зафиксировано три обстрела: у Авдеевки, Водяного и Красногоровки.

По направлению "Север" боевики обстреляли позиции украинских военных у Новотошковского и Шумов.

В результате действий боевиков (противник выпустил ракету в украинский грузовой автомобиль ЗИЛ-131, перевозивший продукты питания) ранения получили двое бойцов Объединенных сил.

В штабе говорят, что украинские бойцы давали боевикам "адекватный ответ".

С начала текущих суток боевики обстреливали позиции ВСУ у Красногоровки и Березового. Потерь нет.

Как ранее сообщал Фокус:

16 марта контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях, по решению штаба ОС, приостановили свою работу.