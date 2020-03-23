На Донбассе боевики обстреляли грузовик ВСУ с продуктами: двое военных ранены

Состояние здоровья воинов удовлетворительное

На Донбассе двое бойцов ВСУ были ранены из-за попадания выпущенной боевиками ракеты в грузовой автомобиль ЗИЛ-131, перевозивший продукты питания.

Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты двое украинских военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. Состояние здоровья воинов удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Грузовик ЗИЛ-131 был обстрелян возле поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области.

"Обороняющиеся подразделения Операции Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям РФ адекватный ответ. Потери противника уточняются", – сообщили в штабе ООС.

Всего с начала нынешних суток на Донбассе зафиксировали шесть вражеских обстрелов. Кроме ПТРК, боевики применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Огонь велся возле Авдеевки, Водяного и Новотошковского.

Как ранее сообщал Фокус:

19 марта российско-оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и ранили троих бойцов ВСУ.

За прошедшие сутки боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не зафиксировано.