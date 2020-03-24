Фаворов из "Нафтогаза" прошел тест на коронавирус. Результат – отрицательный

Директор дивизиона "газовый бизнес" НАК "Нафтогаз" Андрей Фаворов сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Вместе с Фаворовым тест прошла и его жена, у нее результат тот же.

"И Андрей, и его жена чувствуют себя хорошо, но на данный момент продолжают придерживаться карантинных мер и остаются на самоизоляции до 27 марта", – сообщили в "Нафтогазе".

Также в компании добавили, что еще на прошлой неделе 90% сотрудников их центрального офиса перешли на удаленную работу.

О том, что Фаворов заболел COVID-19 в эфире радиостанции Эхо Москвы рассказал его отец.

По его словам, Андрей прошел тест на коронавирус, который оказался положительным. На следующий день якобы заболела и его жена – основательница компании Magonova&Partners Анастасия Магонова.

Позже Михаил Фаворов уточнил: "Я думаю! (это мое предположение), что он переболел, переболел легко и теперь про-иммунизаровался... Даты болезни и результаты тестирования Андрея, я не сообщал намеренно, это его частная информация".

Сам Фаворов впоследствии рассказал: "Примерно неделю назад у меня был кашель, небольшая температура 37,5. В соответствии с рекомендациями НАК "Нафтогаз" самоизолировался, сижу дома. Чувствую себя прекрасно, только скучно".

Как ранее сообщал Фокус:

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