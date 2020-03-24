В Киеве запретили продавать на улице шаурму и кофе

В Киеве на период карантина запретили продавать на улице шаурму и кофе, а также разливать алкоголь.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что в столице усиливают ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией.

"Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, по запрету работы МАФов по реализации шаурмы, приготовления и продажи кофейных напитков и т. д., а также что касается запрета реализации в торговых точках алкогольных напитков на розлив и приготовления и продажи кофейных напитков", – говорится в сообщении.

Кроме того, в столице вводится обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте.

Как ранее сообщал Фокус: