Минюст разъяснил порядок выдачи больничных во время карантина

Во время карантина в Украине действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности ("больничных"). Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции в Facebook.

Если временная нетрудоспособность вызвана карантином, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине.

Пособие по временной нетрудоспособности вследствие пребывания в больнице, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), выплачивается, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до полного выздоровления.

В случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей. В таком случае Фонд оплачивает больничный лист, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. Если ребенок находится на стационарном лечении, то временного ограничения нет.

Напомним, Кабмин 3 марта принял постановление, которое регулирует порядок внедрения в Украине электронных листков нетрудоспособности. Суть нововведения состоит в том, что врач будет не заполнять бумажный бланк, а вносить данные через веб-интерфейс с использованием цифровой подписи. Систему должны были запустить c 1 апреля этого года.

Как ранее сообщал Фокус: